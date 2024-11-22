共同石油統計イニシアチブ（ＪＯＤＩ）によると、９月のカナダの原油輸出量は日量１７万１０００バレル増の日量３８０万バレルとなった。年初からの拡大傾向が続くなかで、過去最高水準を更新している。 MINKABU PRESS