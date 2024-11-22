全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は２１日（日本時間２２日）、記者投票で決めるＭＶＰを発表。ナ・リーグはドジャースの大谷翔平選手が２年連続３度目、ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手が２年ぶり２度目の受賞を果たした。ともに満票での選出だった。大谷は真美子夫人、デコピンと一緒にソファに座って受賞の一報を聞いた。直後に大谷がデコピンを引き寄せたが、気に入らなかったのかまさかの逃走。真美子夫人と「あーあっ