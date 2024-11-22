寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が11月22日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏とイスラエル情勢について意見を交わした。 寺島アナ「国際刑事裁判所は21日にイスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防大臣の逮捕状を発行したと発表しました。イスラエルによるパレスチナ