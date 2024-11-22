最近ウクライナがロシアのクルスク地域を空襲し、北朝鮮軍の高官１人が負傷したと、米日刊ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）が２１日（現地時刻）報じた。北朝鮮軍が先月ロシアに軍人１万人以上と高官らを派遣して以降、北朝鮮軍高官の死傷者が発生したのは今回が初めて。ＷＳＪが引用した西側の当局者は、この北朝鮮軍高官の身元や負傷の程度について明らかにしなかった。これに先立ちポノマレンコ駐韓ウクライ大使はボイス