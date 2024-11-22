急な冷気に見舞われた東京で、HONDAのエンジンは唸りを上げた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月21日の第2試合はTEAM雷電・本田朋広（連盟）が東1局の連荘で連続加点に成功、個人3勝目を収めた。【映像】本田、対局開始から突き抜ける圧巻のスタートダッシュ第1試合は黒沢咲（連盟）が3着。ラス親で連荘したいところからラス目のリーチを受け勇気ある撤退、損失を最小限に抑え込む奮闘だった。当試合は起家から本