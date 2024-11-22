東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値161.87高値163.88安値161.75 165.38ハイブレイク 164.63抵抗2 163.25抵抗1 162.50ピボット 161.12支持1 160.37支持2 158.99ローブレイク ポンド円 終値194.55高値196.73安値194.38 198.41ハイブレイク 197.57抵抗2 196.06抵抗1 195.22ピボット 193.71支持1 192.87支持2 191.36ロ&#1254