東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.54高値8.58安値8.48 8.69ハイブレイク 8.63抵抗2 8.59抵抗1 8.53ピボット 8.49支持1 8.43支持2 8.39ローブレイク シンガポールドル円 終値114.77高値115.75安値114.62 116.60ハイブレイク 116.18抵抗2 115.47抵抗1 115.05ピボット 114.34支持1 113.92支持2 113.21ローブレイ