東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6511高値0.6532安値0.6497 0.6565ハイブレイク 0.6548抵抗2 0.6530抵抗1 0.6513ピボット 0.6495支持1 0.6478支持2 0.6460ローブレイク キーウィドル 終値0.5860高値0.5886安値0.5850 0.5917ハイブレイク 0.5901抵抗2 0.5881抵抗1 0.5865ピボット 0.5845支持1 0.5829