■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4597) ソレイジア 東証グロース (7719) 東京衡機 東証スタンダード (4583) カイオム 東証グロース (4894) クオリプス 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9468) カドカワ 東証プライム (1605) ＩＮＰＥＸ