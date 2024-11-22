米国で製造された軍事用レーダー装備などに使われる半導体集積回路（ＩＣ）チップを中国に密輸出した韓国の輸出・流通業者が裁判に渡された。水原（スウォン）地検防衛事業・産業技術犯罪捜査部（部長パク・ギョンテク）は２１日、関税法違反や対外貿易法違反等の容疑で輸出業者代表Ａ被告と取締役Ｂ被告ら２人を拘束起訴した。また、これらの密輸出を助けた流通代理店取締役Ｃ被告と、ＩＣチップを引き出した流通業社代表Ｄ被告ら