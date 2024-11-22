GUの「感謝祭」が11月22日から計7日間、開催されます。今回の感謝祭では、WOMEN＆MENSそれぞれの「ヒートパデッドブルゾン」が感謝価格で販売されるほか、アプリ会員向け限定で感謝祭後に使用できる「1000円分クーポン」が配布されます。感謝価格の商品では、「ヒートパデッドブルゾン」が通常価格4990円（以下、税込み）のところ、3990円で販売。そのほか、WOMENでは、「バレルレッグジーンズ」が通常価格2990円のところ1990