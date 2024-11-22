『マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズのキアヌ・リーブスが、スターバックスによる映像製作スタジオ「Starbucks Studios」と共にドキュメンタリー作品『Madwoman’s Game（原題）』のプロデュースに関わることが分かった。米が報じている。 『Madwoman’s Game』は、若きラテン系チェス愛好家のビアンカ・ミッチェル-アヴィラが、ゲームというレンズを通して人生の教訓を探っていく