日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2679（+4.5+0.17%） ホンダ1351（+5.5+0.41%） 三菱ＵＦＪ1811（+5+0.28%） みずほＦＧ3879（+31+0.81%） 三井住友ＦＧ3621（+22+0.61%） 東京海上5659（+41+0.73%） ＮＴＴ157（0.1+0.06%） ＫＤＤＩ4992（-3-0.06%） ソフトバンク192（-0.9-0.47%） 伊藤忠7643（+58+0.76%）