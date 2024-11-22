東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.54高値155.45安値153.91 156.90ハイブレイク 156.17抵抗2 155.36抵抗1 154.63ピボット 153.82支持1 153.09支持2 152.28ローブレイク ユーロドル 終値1.0474高値1.0555安値1.0462 1.0625ハイブレイク 1.0590抵抗2 1.0532抵抗1 1.0497ピボット 1.0439支持1 1.0404支持2 1.0346ロ&#12