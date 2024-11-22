22日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝154円48銭前後と、前日午後5時時点に比べ44銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円84銭前後と1円35銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース