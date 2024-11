光は人間の体内の概日リズムを調整する上で重要な役割を担っており、概日リズムの乱れはさまざまな健康状態の悪化を招く可能性があります。8万8000人以上の被験者が光を浴びる量を1週間にわたり追跡したデータからは、夜に光を浴びすぎたり、昼に浴びる光が少なかったりする人は死亡リスクが高いことが判明しました。Brighter nights and darker days predict higher mortality risk: A prospective analysis of personal light ex