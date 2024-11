リリー・フランキーが”孤独死”に直面する主人公を演じる国際共同製作映画【動画】映画『『Diamonds in the Sand』海外版予告編『Diamonds in the Sand (原題訳:砂中のダイヤモンド)』が今月23日、「第25回東京フィルメックス/TOKYO FILMeX2024」(11月23日〜12月1日開催)にて、ワールド・プレミア上映される。日本公開が未定となっている現在、国内での上映はどう映画祭のみ。これに先立ち、海外版予告編が解禁となった。