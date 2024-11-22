David Shepardson[ワシントン ２１日 ロイター] - ゼネラル・モーターズやトヨタ自動車、フォルクスワーゲン（ＶＷ）など大手自動車メーカーを代表する団体は、トランプ次期米大統領に対し、電気自動車（ＥＶ）購入の税控除を維持し、自動運転車の導入を促進する措置を求めた。アライアンス・フォー・オートモーティブ・イノベーション（ＡＡＩ）は１１月１２日付のトランプ氏に宛てた書簡で「連邦および州の排ガス規制（特に