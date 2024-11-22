【日本】 消費者物価指数（10月）08:30 予想2.4%前回2.5%（前年比) 予想2.2%前回2.4%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【シンガポール】 実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）09:00 予想4.6%前回4.1%（前年比) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（11月）09:01 予想N/A前回-21.0（GfK消費者信頼感調査) 小売売上高（10月）16:00 予想-0.2%前回0.3%（前月比) 予想3.5%