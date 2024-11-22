ICC（国際刑事裁判所）がイスラエルのネタニヤフ首相らの逮捕状を発行したことを受け、イタリアの国防相は「もしイタリアに来たら逮捕しなければならない」と発言しました。地元メディアによりますと、イタリアのクロセット国防相は21日、ガザ地区での戦闘を巡り、ICCが戦争犯罪と人道に対する罪の疑いで、イスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防相の逮捕状を発行したことについて「襲撃犯であるハマスのリーダーと同列に