＜11月21日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,170.0 | -0.97% ] (151A) ダイブ 東証グロース [ 2,880.0 | -2.30% ] (2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,333.0 | +0.90% ] (2268) サーティワン 東証スタンダード
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