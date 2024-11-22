＜11月21日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,170.0 | -0.97% ] (151A) ダイブ 東証グロース [ 2,880.0 | -2.30% ] (2152) 幼児活動研 東証スタンダード [ 1,333.0 | +0.90% ] (2268) サーティワン 東証スタンダード