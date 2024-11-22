＜11月21日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 45,400.0 | -0.43% ] (1626) 野村情通サ他 東証ETF [ 35,370.0 | -0.64% ] (162A) ＡＩセレクト 東証ETN [ 10,120.0 | -0.39% ] (168A) イタミアート 東証グロース [ 910.0 | -0