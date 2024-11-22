＜11月21日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (135A) ヴレインＳ 東証グロース [ 1,940.0 | +0.77% ] (1563) グロースコア 東証ETF [ 2,308.0 | +0.65% ] (1914) 日基技 東証スタンダード [ 602.0 | +1.68% ] (2040) ＮＹダウブル 東証ETN [ 32,690.0 &#1