イスラエルのネタニヤフ首相らに国際刑事裁判所が逮捕状を発行した。/Jack Guez/Reuters（ＣＮＮ）国際刑事裁判所（ＩＣＣ）は２１日、戦争犯罪や人道に対する罪を犯した疑いがあるとして、イスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防相の逮捕状を発行したと発表した。イスラエル首相府は「全面拒否する」と反発した。ＩＣＣは声明で、パレスチナ自治区ガザ地区への攻撃でネタニヤフ氏が戦争手段として飢餓を利用し、殺人や迫害、