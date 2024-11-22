最新兵器の展示会で演説する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝21日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは22日、首都平壌で21日に最新兵器の展示会が開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が演説したと報じた。金氏は2019年に決裂したトランプ前米大統領との首脳会談を念頭に、米国との協議の結果、北朝鮮への「侵略的な敵対政策」は変わることがないと確信したと表明。核兵器を含む軍事力強化で対抗する考えを改め