[ソウル ２２日 ロイター] - 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は２１日、朝鮮半島が現在ほど核戦争のリスクに直面したことはないと述べ、米国が緊張と挑発を強めていると非難した。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が２２日伝えた。平壌で開かれた軍事展示会で演説し、「朝鮮半島の紛争当事者がこれほどまで危険で重大な対立に直面したことはなく、最も破滅的な熱核戦争に発展する可能性がある」と主張。米国との過去の交渉は米側に