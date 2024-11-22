グラビアアイドルの佐伯澪が20日（水）、Tシャツからランジェリーバニーガールへの脱衣グラビアを披露した。【別カット1点】Tシャツの下は…佐伯澪のランジェリー姿のバニーガールショット今年7月に『ヤングアニマル』でグラビアデビューした佐伯澪。キュートなビジュアルに、Iカップバストのパーフェクトボディを持つ現役女子大生だ。佐伯は20日、「憧れの先輩は実はバニーガールでした」とXを更新。Tシャツ姿から、柔肌美ボディ