元AKB48で、モデル・実業家の小嶋陽菜がプロデュースする、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から＜Exclusive Collection＞の新作が登場する。21日、小嶋が着用しているカットが公開となった。【写真】ランジェリー姿で…極上ボディを惜しげもなく披露した小嶋陽菜ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲き誇るローズに着想を得たセンシュアルな魅力にあふれるランジェリー「Versailles Rose」シリーズがホリデーシーズンを華