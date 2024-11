MLBは11月18日(日本時間11月19日)、公式Xアカウントを更新。ピッツバーグ・パイレーツの“怪物ルーキー”ことポール・スキーンズが、恋人とともに新人王の発表を受けた姿を動画で公開し、話題となっている。【映像】大喜びする美人彼女とスキーンズ同アカウントは、「Behind the Skenes with the 2024 NL Rookie of the Year」と、新人王受賞がわかった瞬間のスキーンズの様子を動画で公開。この動画でスキーンズは、恋人で超有