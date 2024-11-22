◆第５５回記念明治神宮大会第２日▽高校の部準々決勝敦賀気比１１―５沖縄尚学（２１日・神宮）高校の部は準々決勝２試合が行われ、敦賀気比（北信越）が沖縄尚学（九州）との打ち合いを制し、２０１５年以来９年ぶりの初戦突破を果たした。漫画「巨人の星」の主人公、星飛雄馬から名付けられた岡部飛雄馬遊撃手（２年）が、本塁打を含む２安打３打点と大暴れした。横浜（関東）も４強に進んだ。大学の部では、環太平洋大（