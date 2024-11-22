NY株式21日（NY時間14:15）（日本時間04:15） ダウ平均43939.04（+530.57+1.22%） ナスダック18974.48（+8.34+0.04%） CME日経平均先物38315（大証終比：+275+0.72%） 欧州株式21日終値 英FT100 8149.27（+64.20+0.79%） 独DAX 19146.17（+141.39+0.74%） 仏CAC40 7213.32（+14.87+0.21%） 米国債利回り 2年債 4.336（+0.022） 10年債 4.426（+0.016） 30年債 4.617（