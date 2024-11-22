NY株式21日（NY時間13:23）（日本時間03:23） ダウ平均43976.49（+568.02+1.31%） ナスダック18991.46（+25.32+0.13%） CME日経平均先物38340（大証終比：+300+0.78%） 欧州株式21日終値 英FT100 8149.27（+64.20+0.79%） 独DAX 19146.17（+141.39+0.74%） 仏CAC40 7213.32（+14.87+0.21%） 米国債利回り 2年債 4.332（+0.017） 10年債 4.414（+0.004） 30年債 4.601