22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比160円高の3万8200円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8026.17円に対しては173.83円高。出来高は1万2829枚となっている。 TOPIX先物期近は2692.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.69ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物