by Focal Foto「オゼンピック」や「ウゴービ」として流通しているセマグルチドは、2型糖尿病患者の血糖コントロールに使われる治療薬ですが、体重を減少させることから肥満の治療にも用いられています。しかし、この薬には心臓の筋肉や骨格筋の減少を招く副作用があることが、マウスと培養細胞を用いた実験により判明しました。Semaglutide Reduces Cardiomyocyte Size and Cardiac Mass in Lean and Obese Mice - ScienceDirectht