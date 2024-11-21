11月21日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』」（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が11月4日に行われた番組の公開収録の様子を振り返り、裏話や当日は話しきれなかったことについて語った。 -「皆さんと一緒に乾杯できたのがすごく嬉しかったです」-「サントリー生ビールpresents