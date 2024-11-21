21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比30円安の3万8010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8026.17円に対しては16.17円安。出来高は6156枚となっている。 TOPIX先物期近は2682.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.31ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物