◆卓球世界ツアー▽ＷＴＴファイナル第２日（２１日、福岡・北九州市立総合体育館）女子シングルス１回戦で、２０２１年東京五輪混合ダブルス金メダリストで世界ランク１０位の伊藤美誠（スターツ）は、同８位で好調の大藤沙月（ミキハウス）に１（１３―１１、１０―１２、５―１１、１１―１３）３で逆転負けを喫した。１０月のＷＴＴチャンピオンズ・モンペリエで敗れたリベンジは果たせず、悔し涙もあふれた。試合後に