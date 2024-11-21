◇WBSCプレミア12スーパーラウンド第1戦日本―米国（2024年11月21日東京D）「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」で大会連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は21日、スーパーラウンド初戦（東京ドーム）で米国と対戦。小園海斗内野手（24＝広島）が5回の勝ち越しの三塁打に続き、7回に右越え3ラン、8回には右越え2ランを放った。米国先発の左腕、ヒルに対し、4回までわずか1安打に封じられ、逆に5回表に2番