政治資金規正法の再改正に向け、自民党は「政策活動費」の廃止などを柱とする政治改革の案を了承しました。自民党は21日午後、政治改革本部の総会に基本方針案を諮り、2時間余りの議論の末、本部長に一任されました。方針案では、議員に支給され使い道の公開の必要がない「政策活動費」を、法律上、廃止します。ただ、外交上の秘密などに関わる場合は政治資金の使い道を非公表とすることも可能で、チェックを行う第三者機関を設置