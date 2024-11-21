楽天モバイルは、ブラックフライデーキャンペーンとして楽天モバイルに申し込み、楽天市場のポイント還元が最大＋9倍になるキャンペーンを開始した。期間は11月27日まで。 期間中、楽天モバイルに初めて申し込み、楽天市場で1ショップにつき1000円以上（税込）の買い物をすると、最大＋9倍のポイント還元が受けられる。楽天モバイルへの申込みは11月27日9時59分まで、楽天市場で還元対象になるショッピ