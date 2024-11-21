◆プロボクシング「フェニックスバトル１２５」▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）最強挑戦者決定戦８回戦〇豊嶋亮太（判定）左右田泰臣●（２１日、東京・後楽園ホール）日本スーパーウエルター級最強挑戦者決定戦は同級２位・豊嶋亮太（帝拳）が同級１位・左右田泰臣（ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ）に判定勝ち。日本王者・出田裕一（三迫）への挑戦権を獲得した。戦績は２８歳の豊嶋が２０勝（１１ＫＯ