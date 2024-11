■マッサージベッドの穴から顔を出したレアショットも 【写真】岩田剛典公開の『ECHOES OF DUALITY』福岡公演ライブフォト&舞台裏ショット 岩田剛典が、三代目 J SOUL BROTHERS『ECHOES of DUALITY』ツアーの福岡公演ライブフォト&舞台裏ショットを公開した。 三代目 J SOUL BROTHERSは、新作アルバム『ECHOES of DUALITY』を引っ提げてドームツアーを回っており、11月16日・17日にみずほPayPayド