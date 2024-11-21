バスケットボール男子日本代表の強化方針や体制について、パリ五輪代表の八村塁（NBAレーカーズ）が公の場で批判的な発言をしたことを受け、日本バスケットボール協会（JBA）の渡辺信治事務総長は20日、JBAの見解を明らかにした。報道陣の取材に応じる、日本バスケットボール協会の渡辺信治事務総長=宇都宮市の日環アリーナ栃木八村は13日のグリズリーズ戦後の記者会見で、代表活動に「お金の目的があるような気がする」と述べ