◆バスケットボール男子▽２０２５年アジア杯予選日本―モンゴル（２１日、日環アリーナ栃木）世界ランク２１位の日本は、同１０８位のモンゴルに９３―７５で勝利。トム・ホーバス監督の続投決定後、再スタートの“初陣”を白星で飾った。試合後、ホーバス監督は「ありがとうございます。（試合に）勝ててよかった」と、充実の表情で場内インタビューに答えた。モンゴル戦には、富樫勇樹（千葉Ｊ）、吉井裕鷹（三遠）らパ