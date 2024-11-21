「スーパーカップ1.5倍 牛たま風あまから醤油ラーメン／鶏たま風甘コクだしうどん」エースコックは、12月16日から、「スーパーカップ1.5倍 牛たま風あまから醤油ラーメン／鶏たま風甘コクだしうどん」を発売する。“満足感のある丼メニュー”として人気の高い牛丼と親子丼をイメージした新商品が登場する。どんぶりのように器一面に広がる具材と肉の旨みを利かせた甘みのある濃いめのスープが滑らかなめんに絡む、食べごたえのある