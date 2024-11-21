見て。触れて。使って。歴史ある『三川内焼』の魅力を堪能できるイベントです。 この時期恒例の「三川内陶器市」が、佐世保市で始まりました。 400年の長い歴史を持つ佐世保市の伝統工芸品「三川内焼」。 その魅力を広める「三川内陶器市」が、21日から三川内皿山地区で始まりました。 今年は18の窯元が出店。 窯元によるツアーも人気だそうです。 （三川内陶器市実行委 金氏健多 実行委員長）