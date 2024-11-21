日本―モンゴル第1クオーター、攻め込む比江島（左）＝日環アリーナ栃木バスケットボール男子のアジア・カップ予選は21日、宇都宮市の日環アリーナ栃木で行われ、C組で世界ランキング21位の日本は108位のモンゴルに93―75で快勝し、3戦全勝とした。モンゴルは3連敗。パリ五輪後の初戦で、続投が決まったホーバス監督が指揮した。第1クオーターこそ22―22と互角だったが、第2クオーター以降は主将の比江島（宇都宮）のドライ