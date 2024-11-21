契約交渉を終え、会見する横浜ＤｅＮＡの梶原＝横浜市中区横浜ＤｅＮＡの梶原昂希外野手（２５）が２１日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉し、今季年俸から約３倍増となる２２００万円で更改した。７月から１番打者に定着し、いずれも自己最多の９１試合で打率２割９分２厘、４本塁打、３０打点。リーグ２位の１６盗塁も記録した。ドラフト１位新人の度会隆輝外野手（２２）は１千万円増の２６００万円でサイン。７５試合で