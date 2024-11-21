◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２スーパーラウンド日本―米国（２１日・東京ドーム）日本の先発・高橋宏斗投手（中日）が４回２安打無失点、８奪三振の快投で降板した。初回からシンプソン、ショー、リターを３者連続三振に封じる抜群の立ち上がり。２回は１死から５番ウィリアムスに左翼線二塁打を許したが、後続のトーマス、ジョンソンを続けて空振り三振に斬った。３回も１死からクロフォード