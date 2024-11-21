卓球の「WTTファイナルズ福岡2024」は21日、福岡県の北九州市立総合体育館にて女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング8位の大藤沙月（ミキハウス）は同10位の伊藤美誠（スターツ）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利した。 ■伊藤と10月以来のマッチアップも勝利 大藤は10月の「WTTチャンピオンズモンペリエ」で優勝を果たすなど躍進を見せてのファイナルズ出場。伊藤との注目のマッチアップとなった試